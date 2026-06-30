Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda etaplar halinde sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında uygulanan geçici trafik düzenlemelerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Çalışmaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla belirli bölümlerde araç trafiğine geçici süreyle kısıtlama getirildi.

Büyükşehir Binası Önü 1 Temmuz’a Kadar Trafiğe Kapalı

Yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Bulvarı üzerinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde yürütülen çift yönlü altyapı çalışmaları nedeniyle söz konusu bölüm 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar araç trafiğine kapalı olacak. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bu bölüm yeniden araç geçişine açılarak trafik akışı normale döndürülecek.

Yeni Etapta Trafik Düzenlemesi 2 Temmuz’da Başlayacak

Diğer yandan, altyapı çalışmalarının ikinci etabı kapsamında Azerbaycan Bulvarı’nın Hükümet Bulvarı ile Trabzon Caddesi kesişiminde bulunan bölümünde de geçici trafik düzenlemesine gidilecek. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu güzergâhın 2 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu. Bu süreçte çalışma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı, sürücü ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı

Açıklamada, özellikle Zübeyde Hanım Bulvarı, Kuddusi Baba Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı'nın alternatif ulaşım aksları olarak tercih edilmesinin trafik akışını rahatlatacağı belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına çalışma süresince trafik yönlendirme levhalarını takip etmeleri, belirlenen geçici trafik düzenlemelerine uymaları ve seyahat planlarını buna göre yapmaları istendi.