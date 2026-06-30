Gurbetçilere Askerlik Düzenlemesi İçin Geri Sayım

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta görüşülecek yeni kanun teklifi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için önemli değişiklikler içeriyor. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemeyle, yaşadıkları ülkede askerlik görevini yerine getiren gurbetçilere Türkiye'de askerlik muafiyeti tanınmasının önü açılıyor.

Yaklaşık 400 Bin Kişiyi İlgilendiriyor

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 400 bin Türk vatandaşının düzenlemeden yararlanması bekleniyor. Böylece hem bulundukları ülkede hem de Türkiye'de askerlik yapmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Hangi Ülkelerin Kapsamda Olacağı Bakanlık Tarafından Belirlenecek

Kanun teklifine göre, uygulamanın hangi ülkelerde askerlik yapan Türk vatandaşlarını kapsayacağına ilişkin yetki Milli Savunma Bakanlığı'na verilecek. Bakanlık, ülkelerin askerlik sistemlerini dikkate alarak kapsamı belirleyecek.

Asker Kaçağı Sorunu Sona Erebilir

Mevcut uygulamada, yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan bazı Türk vatandaşları, Türkiye'deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle asker kaçağı durumuna düşebiliyor. Yeni düzenleme ile bu sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Emeklilikte de Yeni Düzenleme Geliyor

Kanun paketinde gurbetçileri ilgilendiren bir başka önemli başlık da emeklilik olacak. Düzenlemeyle, yurt dışı borçlanması yaparak Türkiye'den emekli olan vatandaşların, Türkiye'de yeniden çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmemesi planlanıyor.

Söz konusu düzenlemelerin, TBMM'deki görüşmelerin ardından yasalaşması halinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.