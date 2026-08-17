İnternet altyapısı değişecek yalanıyla kandırdılar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 77’si sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, 5 şüphelinin farklı illerde adliyeye gönderildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasına göre şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, ülkede internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceğini söyledikleri tespit edildi.

Yeni modem alma vaadiyle para topladılar

Şüphelilerin vatandaşlara zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem satın alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri belirlendi.

Mevcut modemlerin kullanılmaya devam edilmesi halinde internet faturalarının artacağını öne süren şüphelilerin, bu yöntemle vatandaşları yeni modem satın almaya yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu yöntemle ülke genelinde 801 kişiye modem sattıkları tespit edildi. Gönderilen modemlerin önemli bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı, ayrıca vatandaşlara vaat edilen fatura indirimlerinin de uygulanmadığı belirlendi.

116 milyon liralık para trafiği

Soruşturma kapsamında mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 90 şüpheli yakalandı.

Şirket hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve 13 şirkete ait banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu. Ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.