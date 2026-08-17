Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, herhangi bir inanç, dini yapı ya da topluluğun kimliğinin değil, suç teşkil eden eylemlerin ve bu eylemlerle bağlantılı yapılanmaların esas alındığını vurguladı.

Bakan Gürlek, vatandaşların inançlarını ve dini duygularını kullanarak suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Alihan Kuriş Suç Örgütü hakkında yürütülen sürecin de söz konusu mücadelenin örneklerinden biri olduğunu ifade eden Gürlek, devletin suçla mücadelede taviz vermeyeceği mesajını verdi.

"İnanç ve dini değerler suç faaliyetlerinin kalkanı olamaz"

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçla mücadelede temel kriterin herhangi bir yapının inanç veya kimliği olmadığının altını çizdi.

Devletin hukukun suç saydığı eylemlerle mücadele ederken aynı zamanda vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığı gösterdiğini belirten Gürlek, dini değerlerin suç faaliyetlerine araç edilmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Hukuk devleti vurgusu

Türkiye’nin suç örgütleri ve çetelerle mücadelesinin, yapıların kimliği veya faaliyet gösterdikleri kisveden bağımsız olarak hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, suç oluşturan fiillerin ve bunlarla bağlantılı yapılanmaların hukuki açıdan değerlendirildiğini kaydetti.

Gürlek’in açıklaması, inanç özgürlüğü ile suçla mücadelenin birbirinden ayrı tutulması gerektiğine yönelik mesaj olarak öne çıktı.