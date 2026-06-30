İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaşanan saldırı olaylarının ardından yürütülen incelemelerde görev ihmali tespit edilen belediyeler hakkında işlem başlattı. Bakanlık, üç belediye başkanı hakkında soruşturma ve ön inceleme izni verildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Ayrıca son iki yıl içinde ilçede 37 kişinin sokak köpeği saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi.

Yapılan incelemelerde Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri açısından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanması ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmediği tespit edildi. Bu kapsamda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

İnceleme sonucunda Narman Belediyesinin sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilerek Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurma yükümlülüğünü yerine getirmediği, gerekli bütçeyi ayırmadığı ve bakımevi yapımına yönelik işlem tesis etmediği iddiaları üzerine inceleme yapıldı.

Bu kapsamda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma ve ön inceleme izni verildi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylar ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmış, ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir.

Erzurum’un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır.

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."