Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş merkezli yürütülen sahte altın operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektörünü hedef alan organize sahtecilik yapılanmasına karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında üreterek piyasaya sürdükleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çok sayıda sahte altın ve üretim malzemesi ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı üretilmiş altınlar ve çeşitli suç unsuru materyaller ele geçirildi. Delillere el konulurken, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

"Vatandaşın birikimini koruyacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında vatandaşların emeği ve birikimini hedef alan dolandırıcılık girişimlerine asla izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız."

Operasyonda görev alan ekiplere teşekkür

Bakan Gürlek, operasyonun yürütülmesinde görev alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve soruşturmada görev yapan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, soruşturmanın gizlilik ve titizlik içerisinde sürdürüldüğünü kaydetti.