Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ve 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilerek noter kurası sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlara yönelik önemli bir duyuru yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, hak sahiplerinin açık borçlandırma işlemleri 29 Haziran-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında AFAD birimlerinde gerçekleştirilecek. İşlemler, 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi hükümlerine göre yürütülecek.

Valilikten yapılan duyuruda, hak sahiplerine borçlandırma süreci başlamadan önce yerel basın, internet, SMS ve tebligat gibi çeşitli iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Borçlandırma işlemleri için tanınan 60 günlük yasal süre içerisinde işlemlerini tamamlamayanların hak sahipliklerinin iptal edileceği, borçlandırma senedini imzalamayanlara ise konut teslim edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ihale ve emanet usulüyle yapılacak yeni konutlar ile "Evini Yapana Yardım" yöntemi kapsamında inşa edilecek konutlar için açılacak kredilerin 20 yıl vadeli ve faizsiz olacağı bildirildi. Orta hasarlı konutların onarımı için sağlanacak kredilerin ise 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılacağı ifade edildi.

Yeni iş yeri yapılacak hak sahiplerine verilecek kredilerin ise yıllık yüzde 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak borçlandırılacağı kaydedildi. Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş reşit olmayan kişilerin borçlandırma işlemlerinin ise veli veya vasileri tarafından yapılabileceği belirtildi.

Daha önce borçlandırma işlemini tamamlayan vatandaşların yeniden borçlandırma yaptırmasına gerek olmadığı ifade edilen açıklamada, işlemlerin Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu ve Göksun ilçeleri için AFAD İl Müdürlüğünde; Andırın, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri için Kaymakamlık AFAD bürolarında, Elbistan ilçesi için ise Elbistan AFAD Bürosunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Yetkililer, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihler arasında borçlandırma işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları çağrısında bulundu.