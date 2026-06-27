Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek zararlılarla mücadele çalışmalarını şehir genelinde kesintisiz sürdürüyor. Özellikle sıcak havalarda artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı türlerine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Elbistan’da da yoğun bir ilaçlama seferberliği gerçekleştiriliyor.

Halk Sağlığının Korunması Hedefleniyor

Periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama faaliyetleriyle, zararlıların üremesinin önüne geçilmesi ve bu canlıların yol açabileceği olası salgın hastalık risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yaz sezonu boyunca çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için sahadaki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

İlaçlama Çalışmaları Kesintisiz Sürecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zararlılarla mücadele çalışmalarının sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığı vurgulanarak, şehir genelinde mahalle mahalle, sokak sokak ilaçlama uygulamalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yaz boyunca planlanan program çerçevesinde devam edeceği belirtildi.