İki Ayrı Noktada Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen iki ayrı yangın, ekipleri alarma geçirdi. Yeniyapan Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile Beşen Mahallesi'nde başlayan ziraat yangınına çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Orman Yangınına Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale

Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü Kürtül Şefliği sorumluluk alanındaki Yeniyapan Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Çalışmalara ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2 su ikmal aracı, KASKİ ekipleri ise 2 su tankeriyle destek verdi.

Beşen Mahallesi'ndeki Ziraat Yangını da Söndürüldü

Aynı saatlerde Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü Ilıca Şefliği sorumluluk alanındaki Beşen Mahallesi'nde çıkan ziraat yangınına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile KASKİ ekipleri de su ikmal araçları ve tankerlerle destek sağladı.

Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu her iki yangın da kontrol altına alınırken, bölgelerde yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yetkililer, yaz mevsiminde artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.