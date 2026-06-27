Kahramanmaraş İhracatta Gücünü Bir Kez Daha Kanıtladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "TİM 1000 – 2025 Araştırması" sonuçları, Kahramanmaraş'ın üretim ve ihracattaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kentten 6 firma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

6 Firma Türkiye'nin En Büyük İhracatçıları Arasında

Açıklanan listeye göre;

Kipaş Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 143'üncü,

143'üncü, Gemciler Güven Metal 403'üncü,

403'üncü, Docotton Group 488'inci,

488'inci, Şirikçioğlu Pazarlama 656'ncı,

656'ncı, İsfa Metal 817'nci ve

817'nci ve Doruklar Örme Kumaş ise 925'inci sırada yer aldı.

Mustafa Buluntu: "Bu Başarı Kahramanmaraş'ın Gururudur"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, listeye giren firmaları tebrik etti.

Buluntu, özellikle deprem sonrası zorlu süreçte üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeyen Kahramanmaraş iş dünyasının ortaya koyduğu performansın takdire değer olduğunu belirterek, elde edilen başarının tüm şehir adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Üretim ve İhracatta Yükseliş Sürüyor

Kahramanmaraş'ın sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Buluntu, kentin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırarak sürdüreceğini ve ihracatta daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.