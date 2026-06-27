Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde planlı şekilde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına Dulkadiroğlu’nda da aralıksız devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı imalatları ve deformasyonlar nedeniyle sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen yollar modern sıcak asfalt uygulamalarıyla yenileniyor.

Aslanbey ve Egemenlik Mahallelerinde Yoğun Mesai

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda Aslanbey Mahallesi'nde 7046 ve 7051. sokaklarda, Egemenlik Mahallesi'nde ise 21013, 21010 ve 2130. sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalarla birlikte mahalle içi ulaşım ağı daha sağlıklı hale getirilerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak modern bir yol altyapısı oluşturuluyor.