Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Gelecek" projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Programa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muharrem Dilipak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. Mürüvvet Ilgın ve Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan'ın yanı sıra akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Beş gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verildi

Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kahramanmaraş'a gelen öğretmenler, beş gün boyunca sürdürülebilir tarım, çevrenin korunması ve yeşil gelecek konularında kapsamlı eğitim aldı.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da çevre dostu üretim yöntemleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Katılımcılara sertifika ve hediyeler verildi

Kapanış programında projeye katılan öğretmenlere başarı sertifikaları takdim edilirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler de katılımcılara sunuldu.

Çevre bilinci ve kurumlar arası iş birliği güçlendi

"Sürdürülebilir Tarım ve Yeşil Gelecek" projesiyle öğretmenlerin çevre bilinci ve sürdürülebilir tarım alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, eğitim kurumları ile akademik çevreler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de önemli katkı sağlandı. Projenin, öğretmenlerin edindikleri kazanımları öğrencilerine aktararak çevre farkındalığının yaygınlaşmasına katkı sunması bekleniyor.