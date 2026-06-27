Kahramanmaraş'ta Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş'ta hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayanları sıcak bir hava bekliyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte hem cumartesi hem de pazar günü en yüksek sıcaklık 36 derece olarak ölçülecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık 19-20 derece seviyelerinde seyredecek.

Cumartesi Günü Az Bulutlu ve Sıcak

27 Haziran Cumartesi günü kentte havanın az bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 20 derece, en yüksek sıcaklık ise 36 derece olacak.

Nem oranı gün içinde yüzde 13 seviyelerine kadar düşerken, en yüksek nem oranının yüzde 85 olması bekleniyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 19 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Pazar Günü Sıcaklık Değişmiyor

28 Haziran Pazar günü de Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının yine 36 dereceye ulaşması bekleniyor.

Gece sıcaklığı 19 derece olarak tahmin edilirken, nem oranı yüzde 12 ile 53 arasında değişecek. Rüzgarın ise saatte 13 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Uzmanlardan Güneş Uyarısı

Yüksek sıcaklık nedeniyle özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun süre güneş altında kalmamaları öneriliyor.

Uzmanlar, gün içerisinde bol sıvı tüketilmesini, açık renkli kıyafetler tercih edilmesini ve mümkün olduğunca gölge alanlarda bulunulmasını tavsiye ediyor.

Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat

Hafta sonunu piknikte, doğada ya da açık havada değerlendirmeyi düşünen Kahramanmaraşlıları güneşli ve sıcak bir hava bekliyor. Açık havanın keyfini çıkaracak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki iki gün boyunca Kahramanmaraş'ta yağış beklenmezken, güneşli hava etkisini sürdürecek.