Gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak, çocukları erken yaşta sporla buluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçelere yeni spor tesisleri kazandırılıyor. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde spor alanlarının artırılmasına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında modern spor tesislerini vatandaşların hizmetine sunuyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlarla Kahramanmaraş’ın bir gençlik ve spor şehri kimliğine kavuşması hedeflenirken, sporun toplumun tüm kesimlerine yayılması için de kapsamlı projeler hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında şehrin 11 ilçesinin tamamına toplam 35 yeni sentetik halı saha kazandırılıyor.

Afşin’de 3 Halı Saha Hizmete Alındı

Şehir genelinde sürdürülen spor yatırımlarının önemli duraklarından biri de Afşin oldu. İlçede yapımı tamamlanan 3 yeni sentetik halı saha hizmete alınarak çocukların ve gençlerin kullanımına sunuldu. Toplam 7,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisler, bölgedeki spor altyapısına önemli katkı sağladı.

Proje kapsamında, Hüyüklü ve Gerger mahallelerinde 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen TOKİ Konutları ile Beyceğiz Mahallesi’ne yeni halı sahalar kazandırıldı. Modern standartlarda inşa edilen tesisler, bölge sakinlerinin ihtiyaç duyduğu önemli bir eksikliği giderirken, çocuklar ve gençler de güvenli ortamlarda spor yapma imkânına kavuştu.

Çocuklar Artık Güvenli Alanlarda Spor Yapıyor

Yeni tesislerin hizmete girmesiyle birlikte mahallelerde yaşayan çocuklar, daha önce sokak aralarında oynadıkları futbolu artık güvenli ve modern sahalarda oynayabiliyor. Özellikle deprem sonrası yeni yerleşim alanlarında sosyal yaşamın canlanmasına da katkı sunan halı sahalar, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşmelerine de imkân sağlıyor.

Mahallelerde büyük sevinç oluşturan tesisler, çocukların boş zamanlarını daha verimli değerlendirmelerine olanak tanırken, onları spor aracılığıyla kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı da amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve sportif becerilerini geliştirmelerine katkı sunan tesislerin, geleceğin sporcularının yetişmesine de zemin hazırlaması hedefleniyor.