Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, acil durumlara karşı personelin bilgi, beceri ve müdahale kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AKBEL ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Menzelet Barajı açıklarında oldukça kapsamlı ve gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Boğulma Vakası Senaryosu Canlandırıldı

Tatbikatta hazırlanan senaryoya göre baraj üzerinde seyreden bir teknedeki vatandaş dengesini kaybederek suya düştü. Tekne personelinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve olay yerine ilgili ekipler yönlendirildi. İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi, İl Sağlık Müdürlüğü ambulans ekipleri ile diğer destek personelleri kısa sürede olay bölgesine ulaştı.

Tatbikat Eksiksiz Şekilde Tamamlandı

Olay yerine ulaşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, belirlenen arama planı doğrultusunda vakit kaybetmeden suda bulunan vatandaşı kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda suya düşen kazazedeye ulaşıldı. Profesyonel kurtarma teknikleri kullanılarak güvenli şekilde sudan çıkarılan kazazede, hazırlanan tahliye prosedürü kapsamında kıyıya taşındı.

Kıyıya ulaştırılan kazazede, senaryo gereği bilinci kapalı şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans personeli tarafından olay yerinde temel yaşam desteği ve ilk yardım uygulamaları gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, acil müdahalenin ardından hastanın ambulansla hastaneye sevk sürecini de tatbikat kapsamında eksiksiz şekilde uyguladı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Güçlendirildi

Tatbikat boyunca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AKBEL ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortak hareket ederek olası acil durumlarda kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Gerçek olaylara en yakın şartlarda gerçekleştirilen uygulama sayesinde ekiplerin birlikte çalışma refleksi güçlendirilirken, olası eksikliklerin tespit edilmesine de katkı sağlandı.