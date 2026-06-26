Kahramanmaraş’ta Muharrem ayı dolayısıyla Necip Fazıl Mahallesi’nde düzenlenen aşure programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarlığı ve Vefa Grubu iş birliğinde organize edilen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, deprem şehitleri ve vatan uğruna hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Etkinliğe katılan protokol üyeleri, Muharrem ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak aşure programı düzenlediklerini ifade ederek bu yılki yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını söyledi. Tufan, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Muharrem ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.