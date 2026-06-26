Tanrıverdi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere kent protokolü, iş dünyasının temsilcileri, Çiçekçi ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selahaddin Çiçekçi'nin naaşı, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.

Cenaze töreninde Çiçekçi ailesi taziyeleri kabul ederken, törene katılanlar aileye başsağlığı dileklerini iletti. İş dünyasında saygın kişiliğiyle tanınan Selahaddin Çiçekçi'nin vefatı, Kahramanmaraş'ta büyük üzüntüye neden oldu.

Bizler de Aksu Televizyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, çiçekçi ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.