Kahramanmaraş, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yeni bir konsere daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Her Telin Dilinden Halk Konseri”, 28 Haziran Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konser öncesinde hazırlıklarını sürdüren koro ve orkestra ekibi, yoğun prova sürecine devam ediyor. Sahne alacak sanatçılar, halk müziğinin sevilen eserlerini Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşturacak.

Topluluk yetkilileri, uzun süredir emek verilen konserin yalnızca bir müzik etkinliği olmadığını, aynı zamanda dostluk ve dayanışmayı da yansıttığını ifade etti. Kahramanmaraş’ta kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten ekip, konserin izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacağını vurguladı.