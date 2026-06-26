AK Parti teşkilatlarında yeni dönem yapılanmaları kapsamında önemli bir görevlendirme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün takdirleriyle, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Batı Anadolu Bölgesi Kütahya İl Koordinatörü olarak görevlendirildi.

Teşkilat çalışmalarında hem siyasi hem de mesleki birikimiyle dikkat çeken Dr. İrfan Karatutlu’nun yeni görevi, AK Parti teşkilatlarında memnuniyetle karşılandı.

Teşkilat yapısının güçlendirilmesi, saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve yerel teşkilatlar arasındaki koordinasyonun artırılması hedefiyle gerçekleştirilen görevlendirmenin, Batı Anadolu Bölgesi’nde önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teşkilatların daha güçlü, daha dinamik ve daha etkin bir yapıya kavuşması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında verilen bu görev, Dr. Karatutlu’ya duyulan güvenin de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. İrfan Karatutlu, kendisine tevdi edilen sorumluluğun büyük bir onur olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün koordinasyonunda dava bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti teşkilatlarında birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştirecek bu görevlendirmenin, Kütahya başta olmak üzere Batı Anadolu Bölgesi’nde yürütülecek teşkilat faaliyetlerine güç katması ve parti çalışmalarına yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.