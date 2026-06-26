Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin aile yapısını korumak ve güçlendirmek amacıyla Aile Akademisi bünyesinde başlattığı Evlilik Okulu programı ilk mezunlarını verdi.

Alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlere katılan 50 çift, iletişimden aile içi ilişkilere, empati ve kriz yönetiminden ortak yaşam kültürüne kadar birçok konuda eğitim alarak programı başarıyla tamamladı. Törene katılan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Programın ardından Başkan Hanifi Toptaş, eğitimlerini tamamlayan çiftler ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çiftlerle sohbet eden Başkan Toptaş, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bundan sonra da sürdürüleceğini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güçlü ailelerin güçlü toplumların temelini oluşturduğunu belirterek, aile kurumunu korumanın ve desteklemenin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti.

Evlilik Okulu’nun yalnızca bir eğitim programı olmadığını vurgulayan Başkan Toptaş, çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli ve sağlam adımlarla başlamalarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Toptaş, “Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak bu vizyonun yereldeki en güçlü temsilcilerinden biri olmak istiyoruz. Çünkü belediyeciliği yalnızca yol yapmak, kaldırım yapmak, bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda belediyecilik; insanı inşa etmektir, aileyi güçlendirmektir, toplumsal huzura katkı sunmaktır. Bu anlayışla gençlerimizin daha kolay yuva kurabilmesi için Kavlaklı Kır Düğün Salonumuzu hizmete açtık. Önsen ve Ilıca bölgelerimizde yeni düğün salonlarımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki sadece düğün yapmak yetmez. Önemli olan, o düğünün ardından yıllarca sevgiyle, saygıyla, anlayışla ve sadakatle devam edecek bir aile hayatı kurabilmektir. İşte Evlilik Okulumuz tam da bu noktada devreye giriyor” şeklinde konuştu.

Verilen eğitimler hakkında da konuşan Başkan Toptaş, “Burada verilen eğitimlerle çiftlerimiz; iletişimi, empatiyi, sabrı, ortak yaşam kültürünü, kriz yönetimini ve aile olmanın sorumluluğunu öğreniyor. Çünkü evlilik sadece iki insanın aynı çatı altında yaşaması değildir. Evlilik; birlikte yürümektir. Evlilik; birbirini anlamaktır. Evlilik; zor zamanlarda omuz omuza verebilmektir. Evlilik; sevginin yanında saygıyı, fedakârlığın yanında anlayışı da yaşatabilmektir. Bugün sertifika alan çiftlerimizin bu eğitimlerden edindikleri bilgi ve tecrübelerin hayat boyu kendilerine rehberlik edeceğine inanıyorum. Üstelik bizim desteğimiz yalnızca bu eğitimlerle sınırlı değil. Aile Danışmanlığı Merkezimiz aracılığıyla ailelerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam ediyoruz. Karşılaşılan sorunların çözümü noktasında uzman desteği sunarak aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan sadece yuva kurulmasına vesile olmak değil, kurulan yuvaların huzurla, mutlulukla ve uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Paydaş kurumlara da teşekkür eden Başkan Toptaş, “Bu vesileyle Aile Akademisi projemizin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Yeşilay Kahramanmaraş Şubemize, Onikişubat İlçe Müftülüğümüze ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan tüm çiftlerimize de şunu söylemek istiyorum: Birbirinizi dinlemekten vazgeçmeyin. Birbirinizi anlamaya çalışmaktan vazgeçmeyin. Sevginizi büyütürken saygınızı da koruyun. Çünkü mutlu aileler tesadüfen oluşmaz; emekle, sabırla ve anlayışla inşa edilir. Rabbim kurduğunuz ve kuracağınız yuvaları huzurla, bereketle ve mutlulukla daim eylesin. Çocuk seslerinin eksik olmadığı, sevginin hâkim olduğu, güçlü ailelerin yükseldiği bir Onikişubat, bir Kahramanmaraş ve bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sertifika almaya hak kazanan tüm çiftlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Katılımcılar ise eğitim sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine sağlanan destek ve katkılardan dolayı Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti.