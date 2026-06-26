Afşin’in önemli buluşma noktalarından biri olan Afşin Millet Bahçesi’nde başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki vatandaşlar için geçici barınma ve lojistik merkezi olarak kullanılan Afşin Millet Bahçesi, yeni projeyle birlikte yeniden düzenlenerek ilçenin sosyal yaşamına güçlü bir şekilde kazandırılıyor.

Deprem sürecinde önemli bir misyona ev sahipliği yapan alan, gerçekleştirilen çalışmalarla modern ve çok amaçlı bir yaşam merkezine dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, millet bahçesinin sadece dinlenme alanı olarak değil; spor, sosyal etkinlikler ve aile yaşamının merkezi olacak şekilde yeniden tasarlanması hedefleniyor.

Spor ve Sosyal Donatılar Bir Arada

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde alana çok sayıda yeni sosyal ve sportif donatı kazandırılıyor. Proje kapsamında millet bahçesine 2'şer adet futbol, basketbol ve tenis sahası inşa ediliyor. Böylece her yaştan vatandaşın spor yapabileceği modern alanlar oluşturuluyor.

Spor alanlarının yanı sıra çocuklar için güvenli ve modern oyun grupları, gençlere yönelik kaykay parkuru, vatandaşların dinlenebileceği bank ve kamelyalar da proje kapsamında yer alıyor. Ayrıca geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenebileceği büyük ölçekli organizasyon alanı da millet bahçesine kazandırılıyor. Vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla projede yürüyüş ve bisiklet yollarına da geniş yer veriliyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında yürüyüş ve bisiklet yollarının imalatında büyük ölçüde sona gelinirken, spor sahalarının kurulum çalışmaları da hızla ilerliyor. Diğer yandan proje kapsamında bölgenin doğal dokusuna uygun çeşitli ağaç ve bitki türleri de alana kazandırılarak millet bahçesinin yeşil kimliği güçlendirilecek. Yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle alanın estetik görünümünün artırılması hedefleniyor.

Afşin’in Yeni Cazibe Merkezi Olacak

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Afşin Millet Bahçesi; spor alanları, sosyal donatıları, yeşil dokusu ve modern görünümüyle ilçenin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan alan, Afşin halkına güvenli, estetik ve konforlu bir sosyal yaşam ortamı sunacak.