Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mezarlıklarda yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Kuzey ilçelerinde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak genelindeki mezarlık alanlarında kapsamlı bir düzenleme süreci yürütülüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 736 mezarlık alanında bakım ve iyileştirme faaliyetleri planlanırken, mevcut alanların hem fiziksel koşullarının iyileştirilmesi hem de kullanım konforunun artırılması hedefleniyor.

Elbistan’da Çalışmalar Hız Kesmeden Sürüyor

Çalışmaların önemli bir bölümünün yürütüldüğü Elbistan’da ekipler; Çiçek, Akbayır, Özcanlı, Çıtlık, Geçit, Türkören, Gündere, Çatova, Eldelek, Küçükyapalak, Akören, Balıkçıl, Karahüyük, Izgın ve Hasankendi mahallelerindeki mezarlıklarda bakım ve düzenleme faaliyetlerini tamamladı. Yapılan çalışmalar yalnızca temizlikle sınırlı kalmayarak çok yönlü bir bakım programı şeklinde yürütüldü.

Ekipler tarafından mezarlıklarda çim biçme, peyzaj düzenlemeleri, ağaç budama ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama işlemleri titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca mezarlık çevrelerinde bulunan duvar ve kapılarda onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak alanların hem güvenliği hem de estetik görünümü güçlendirildi.

736 Mezarlıkta Periyodik Bakım Hedefi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen program kapsamında Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki tüm mezarlıkların yaz sezonu boyunca periyodik olarak bakım altında tutulacağı belirtildi. Çalışmalarla birlikte mezarlıkların daha erişilebilir, düzenli ve temiz bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen plan doğrultusunda saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, özellikle yaz aylarında artan ziyaret yoğunluğuna uygun şekilde alanların sürekli bakım altında tutulacağı ifade edildi.