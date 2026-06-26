Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de sosyal açıdan daha aktif bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi’nde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, ileri yaş grubuna yönelik sunduğu kapsamlı hizmetlerle örnek bir sosyal destek modeli olarak öne çıkıyor. Merkezde yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlar hem sağlıklarına kavuşuyor hem de sosyal yaşamın içinde aktif bir şekilde yer alma imkânı buluyor.

Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Sunuluyor

65 yaş ve üzeri vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi’nde; fizyoterapi, ergoterapi ile demans ve Alzheimer hastalığını önlemeye yönelik rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Alanında uzman ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar, yaşlı bireylerin fiziksel fonksiyonlarını güçlendirmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini amaçlıyor.

Merkezde kişiye özel hazırlanan egzersiz programları kapsamında denge, koordinasyon, kas kuvveti ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor. Düzenli olarak devam eden tedavi süreçleri sayesinde vatandaşlar kronik ağrılarından kurtulurken, günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebiliyor.

Sosyal Etkinliklerle Yalnızlık Hissi Azalıyor

Aktif Yaşam Merkezi yalnızca sağlık hizmetleriyle değil, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Merkez bünyesinde düzenlenen dekoratif el sanatları, örgü ve benzeri kurslar sayesinde vatandaşlar hem yeni hobiler edinme fırsatı buluyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmadan aktif kalmalarını sağlarken, akranlarıyla bir araya gelmelerine ve yeni dostluklar kurmalarına da imkân tanıyor. Böylece yalnızlık hissinin azaltılması, sosyal bağların güçlendirilmesi ve psikolojik iyi oluşun desteklenmesi hedefleniyor.

150 Vatandaşa Aktif Hizmet Veriliyor

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik vizyonunun önemli projelerinden biri olan Aktif Yaşam Merkezi’nde aktif olarak 100 yaşlı vatandaşa hizmet veriliyor. İleri yaş grubuna yönelik bütüncül hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, bireysel yaşam kalitesini artırırken toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sunuyor.