Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini sürdürürken bir yandan da yaya ulaşımını iyileştirecek projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’ndeki Hacı Murat Caddesi’nde kapsamlı kaldırım düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Yürüyüş Yolları Modern Hale Getiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi’nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan Hacı Murat Caddesi’nde altyapı çalışmaları sırasında deforme olan 5 bin metrekarelik yürüyüş yollarını mineral yüzeyli dekoratif taşlarla yeniliyor. Yaklaşık 6 Milyon TL’lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen olan çalışmalarla birlikte cadde vatandaşlar için daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmiş olacak.

Sıcak Asfalt Serilecek, Aydınlatmalar Yenilenecek

Hacı Murat Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar sadece yürüyüş yollarının imalatları ile sınırlı kalmayacak, aydınlatmalar da yenilenecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte cadde sıcak asfalt ile buluşturularak hem mahalle sakinleri hem de esnaflar için yaşam caddesi haline gelmiş olacak.