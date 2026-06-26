Kahramanmaraş'ta kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu kapsamda kurdukları ticari işletmede oluşturulan çağrı merkeziyle vatandaşları arayıp yüksek kar vaadiyle sahte sanal para birimine yatırım yapmaya yönlendiren ve bu kişileri kazançlarını çekmek istediklerinde bahanelerle engelleyerek dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.

Zanlılara ait şirket hesabına 5 bin 382 işlemde toplam 250 milyon 591 bin 918 lira para girişi sağlandığını belirleyen ekipler, kent genelindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 32 cep telefonu, 32 SIM kart, 4 dizüstü bilgisayar, 9 hafıza kartı, 4 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.