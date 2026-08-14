Bosphorus Diplomasi Forumu'nda "Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü" Paneli

Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun (BDF'26) dördüncü gününde gençlerle bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü" panelinde önemli değerlendirmelerde bulundu. BDF'26 Akademi Başkan Yardımcısı Mutullah Ömer Faruk Yayan, BDF'26 Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Elif Toprak ve BDF'26 Halkla İlişkiler Başkanı Ömer Can'ın sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, dünyadaki küresel değişimlerin eğitim süreçlerini de doğrudan etkilediğini belirtti.

Eğitimde Küresel Dönüşüm ve Artan İmkanlar

Eğitim öğretim süreçlerinin gündelik hayatta uygulama alanı bulması gerektiğinin uluslararası platformlarda bilimsel olarak tartışıldığını ifade eden Bakan Tekin, Türkiye'nin de bu doğrultuda köklü bir dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi. Gençlerin önceki kuşaklara kıyasla çok daha geniş eğitim imkânlarına sahip olduğuna dikkat çeken Tekin, 2003 yılından bu yana devlet bütçesinden en fazla kaynağın Millî Eğitim Bakanlığına ayrıldığını hatırlatarak öğrencilerden bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Yapay Zekâ Çağında Öğretmenlerin Rolü

Panelde yapay zekâ çağında öğrenci ve öğretmenin değişen rolüne ilişkin soruları yanıtlayan Tekin, yapay zekânın eğitimde daha fazla yer alacağını ancak öğretmenlere duyulan ihtiyacın kesinlikle ortadan kalkmayacağını vurguladı. İki farklı yaklaşım bulunduğuna işaret eden Bakan Tekin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki süreçte 'Öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak, her şey yapay zekâ üzerinden yürüyecek.' bakış açısına katılmıyorum, doğru olmadığını düşünüyorum. Eğitim ve öğretim süreçleri mutlaka form değiştirecek. Öğretmenlik ve okullardaki eğitim öğretim süreçleri, öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrettikleri, öğrencilere rehberlik ettiği bir forma dönüşecek. Buraya dönüştüğü zaman öğrencilerin yapay zekâdan herhangi bir ödevi ya da bir projeyi, senin tabirinle kolaycılıkla yapması da bir problem olmaktan çıkacak."

Teknolojinin insanlığı önceleyen bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini belirten Tekin, öğretmenlerin bilgi aktarmaktan ziyade sosyal projeler ve okul etkinlikleriyle öğrencilere rehberlik edeceğini kaydetti.

"Millî ve Manevi Değerlere Sahip Çıkmak Asli Vazifemizdir"

Eğitim sisteminden beklentinin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Bakan Tekin, bakanlığın temel misyonunun altını şu sözlerle çizdi:

"Millî Eğitim Bakanlığının kendisine 12 yıl boyunca emanet edilen bir genci; bir çocuğu önce bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin geçmişine, içinde yaşadığı milletin değerlerine, millî ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesine sadakatle bağlı bir şekilde yetiştirmek vazifemiz. Bize emanet edilen çocuklarla ilgili asli vazifemiz, bu. O yüzden bizim Bakanlığımızın adı Millî Öğretim değil de Millî Eğitim Bakanlığı. Bizim bunu yapmamız lazım. Bunu yapmak bizim kanunen asıl görevimiz. Öğretimle ilgili kısmı da şüphesiz yapacağız. İkisinden herhangi birini ihmal etmemeliyiz."

2023 yılından itibaren müfredatta millî ve manevi değerlere yönelik hassasiyeti artırmak için çalıştıklarını belirten Tekin, çocukların dünya gündemine ve barış ile insan hakları gibi evrensel değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmesinin önemine değindi. Filistin ve Gazze'ye yönelik zulümlere karşı Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu hatırlatan Tekin, çocukların bu bilinci kazanması gerektiğini ifade etti.

YKS ve LGS Sınav Sistemi Hakkında Açıklama

Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve LGS süreçlerine değinen Bakan Tekin, sınav sisteminde bir değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını net bir dille belirtti:

"Şu an ne bizim ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Ne liselere geçişte ne de üniversiteye geçişte... Ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavları müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak. Şu anda hem ÖSYM hem Bakanlık olarak bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz, yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak."

Programın sonunda Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ahmet Aziz Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan, günün anısına Bakan Yusuf Tekin'e hediye takdim etti.