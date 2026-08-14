Faili meçhul suçlar konusunda yeni bir büro kurduklarını vurgulayan Gürlek, “Bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır, bu konuda devlet bu faili bulmak zorundadır” ifadelerine yer verdi.

"Şu ana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkarttık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır, bu konuda devlet bu faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Bu konuda da Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz rahmetli bu konuda yeni bir operasyon yapıldı yakın zamanda. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız. 25 yıllık iktidarlarımız döneminde ne yapıldığını siz benden çok iyi biliyorsunuz. Şu an dünyanın en iyi, en büyük on yedinci ekonomisiyiz. NATO'nun en büyük ikinci ordusuyuz. Savunma sanayi ihracatlarında dünyanın şu an beşinci savunma sanayi ihracatında söz sahibiyiz. Bunlar neden dolayı, bunlar güçlü liderden dolayı oluyor. İnşallah 25 yıl, daha nice 25 yıllar olacak."