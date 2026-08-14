İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile Ankara'da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı toplantıda; güvenlik, terörle ve sınır aşan suçlarla ortak mücadele başlıkları öne çıktı.

Sınır Aşan Suçlar ve Güçlü İş Birliği Vurgusu

Görüşmede suç ve suçlularla mücadelenin her iki bakanlığın da öncelikli görevi olduğuna dikkat çeken Bakan Mustafa Çiftçi, küresel ve bölgesel tehditlere karşı birlikte hareket etmenin şart olduğunu belirtti. Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde özellikle yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanlar güçlü iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu alanlar hiçbir devletin kendi başına başa çıkabileceği alanlar değildir."

TDT Çatısı Altında Güçlenen Birliktelik

Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Önümüzdeki ay Astana’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'nın iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştireceğini ifade etti.

Bakan Çiftçi'den FETÖ Uyarısı

Kırgızistan’daki FETÖ yapılanmasına ilişkin net değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dost ve kardeş ülkelere çağrıda bulundu:

"Ülkenizde gayrimeşru faaliyetler yürüten karanlık FETÖ’nün aslında yasal faaliyetlerini devlete sızmanın yasal bir kılıfı olarak kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz bu konuda 15 Temmuz’da büyük bir bedel ödedi. Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz.”

Göç Yönetimi ve Turizm Verileri

Türkiye’nin insan odaklı bir göç politikası izlediğini belirten Çiftçi, 5 Kasım 2024 tarihinde imzalanan mutabakat zaptının göç yönetimini kurumsal zemine taşıdığını kaydetti. Ayrıca 2025 yılı içerisinde 197 bin 732 Kırgız vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek turizm ve insanî bağlardaki artıştan duyulan memnuniyeti paylaştı.

Kırgızistan'dan Güvenlik ve Eğitim İş Birliği Mesajı

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ise Türkiye'nin köklü kardeşlik bağlarına sahip güçlü bir müttefik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin başarısını kutlayan Niyazbekov, polis ve jandarma başta olmak üzere Türk güvenlik güçlerinin derin tecrübesinden Kırgız güvenlik birimlerinin istifade etmesi amacıyla eğitim alanındaki iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade etti.