Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı, bilişim sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için yeni bir istihdam fırsatı oluşturdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre SSB bünyesinde tam zamanlı çalıştırılmak üzere toplam 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Alımlar, savunma sanayisinin kritik alanları arasında yer alan siber güvenlik, yapay zeka, yazılım, sistem ve ağ teknolojileri gibi farklı uzmanlık alanlarını kapsayacak.

Hangi kadrolara personel alınacak?

Savunma Sanayii Başkanlığının ilanında yer alan pozisyonlar arasında şu kadrolar bulunuyor:

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

Kıdemli Sistem Uzmanı

Kıdemli DevOps Uzmanı

Ağ Uzmanı

Yapay Zeka Uzmanı

Yazılım Uzmanı

Kıdemli uzman pozisyonlarına başvuracak adaylarda, ilgili lisans eğitimini tamamladıktan sonra kazanılmış en az 8 yıllık mesleki deneyim şartı aranıyor.

Diğer pozisyonlar için gerekli eğitim, deneyim ve özel başvuru şartları ise Savunma Sanayii Başkanlığının yayımladığı ilanda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek.

Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek

SSB bilişim personeli alımı için başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabilecek.

Başvurular ayrıca Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, gerekli şartları taşıdıkları pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabilecek.

Sınav süreci nasıl olacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, ilan edilen her pozisyon için kontenjanın 10 katına kadar aday yazılı sınava çağrılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların ardından sözlü sınav süreci gerçekleştirilecek. Personel alımında adayların başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınavlarda elde edilen sonuçlar dikkate alınarak belirlenecek.

Sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi ile yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin tarih, yer ve diğer bilgiler Savunma Sanayii Başkanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

SSB bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır?

Savunma Sanayii Başkanlığında görev almak isteyen adayların başvurularını son başvuru tarihini beklemeden elektronik ortamda tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru sırasında tercih ettikleri pozisyonun eğitim ve deneyim şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

İlan kapsamında gerçekleştirilecek sınav ve değerlendirme sürecine ilişkin güncel duyuruların SSB'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.