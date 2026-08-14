Yaz mevsiminin en hareketli günleri yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporları tatil planlarını altüst etti. Yurt genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgarlar, denizlerde hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan yüksek dalgalar ve boğulma vakalarının en büyük tetikçisi olan çeken akıntı (rip akıntısı) riski nedeniyle, ülkenin dört bir yanından yasak haberleri gelmeye başladı.

Bartın ve Trabzon'da Hangi Plajlar Kapatıldı?

Karadeniz kıyılarında etkili olan elverişsiz hava şartları, yerel yönetimleri ve valilikleri acil önlem almaya yöneltti.

Bartın: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü kararıyla Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında denize girişler 3 gün süreyle (14-15-16 Ağustos) yasaklandı.

Trabzon: Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla tüm il genelinde deniz girişlerinin 14-15 Ağustos tarihlerinde durdurulduğu duyuruldu. Savunma Sanayii Başkanlığı 13 Bilişim Personeli Alacak! Başvurular İçin Son Tarih Belli Oldu İçeriği Görüntüle

Sakarya ve Kocaali Sahillerinde Kırmızı Bayrak Dönemi

Sakarya'nın popüler tatil bölgeleri de şiddetli dalgalardan nasibini aldı. Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde kaymakamlıklar peş peşe yasak duyuruları yayımladı.

Karasu ve Kaynarca: Kaymakamlık kararıyla Karasu'da bugün, Kaynarca'da ise 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girmek yasaklandı.

Kocaali: Elverişsiz koşulların erken kendini gösterdiği Kocaali'de de yasak takvimi bugünden başlayarak 16 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri uyarı bayraklarını kırmızıya çevirirken, tatilcilerin yasağa uyması konusunda sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Marmara'da Tekirdağ Alarmda

Karadeniz'in yanı sıra Marmara Bölgesi'nden de yasak haberleri gelmeye devam ediyor. Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde denize girilmesine kesinlikle izin verilmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar, hoparlörler aracılığıyla vatandaşları sürekli olarak uyararak riskli bölgelerden uzak durmalarını istiyor.

İstanbul'da Hangi Sahiller Kapatıldı?

Megakent İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapıları da tehlike saçıyor. Dalga boylarının tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle İstanbul'un belirli noktaları için kısıtlama kararları alındı:

Şile: Kaymakamlık açıklamasına göre, Meteoroloji ve Windfinder verileri baz alınarak ilçe genelindeki tüm sahil, koy ve plajlarda 14 Ağustos 'ta denize girmek yasaklandı.

Arnavutköy: Dalga yüksekliğinin aşırı düzeyde olması sebebiyle sahillerde 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girişler tamamen askıya alındı.

Sarıyer: Can güvenliğini tehdit eden yüksek dalgalar nedeniyle Kısırkaya Halk Plajı hem denize hem de plaj girişine kapatıldı.

Uzmanlardan Hayati Uyarı: "Kurallara Mutlaka Uyun"

Yetkililer, vatandaşların tatil heyecanına kapılarak canlarını hiçe saymaması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle yaz aylarında sinsi bir tehlike olan çeken akıntıların (rip akıntısı) profesyonel yüzücüleri dahi yutabileceği hatırlatılırken, kırmızı bayrak çekilen plajlarda denize girmenin idari para cezalarıyla birlikte büyük trajedilere yol açabileceği vurgulanıyor. Tatilcilerin plan yapmadan önce bulundukları bölgedeki valilik ve kaymakamlık açıklamalarını dikkatle takip etmesi hayati önem taşıyor.