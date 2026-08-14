Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde dün öğle saatlerinden sonra başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar; il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kayıp 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde toplam 162 ihbar alındı. Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sel sularına kapılan bir araç kurtarılırken, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunabilmesi için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesi talep edildi.

Sahada 783 Personel Görev Yapıyor

Bölgede yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarının detayları şu şekilde açıklandı:

Arama ve kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 10 ihbara müdahale edildi.

Enerji altyapısındaki arızalar nedeniyle Tirebolu ilçesinde 1 ve Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunuyor. Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı İçeriği Görüntüle

Sel tahribatı yaşanan Keşap-Karabulduk il yolunda yol açma çalışmaları sürerken, trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi için ulaşım kontrollü olarak veriliyor.