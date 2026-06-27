250 milyon liralık sahte yatırım ağına operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları sahte sanal para yatırımına yönlendiren şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Çağrı merkezleri kurarak vatandaşları hedef aldılar

Soruşturmada, şüphelilerin kurdukları şirket bünyesinde çağrı merkezleri oluşturdukları ve çeşitli yöntemlerle ele geçirdikleri kişisel veriler üzerinden vatandaşları telefonla aradıkları belirlendi.

Şüphelilerin, yatırımcılara yüksek kâr vaat ederek kendi oluşturdukları sahte sanal para sistemine yatırım yapmalarını sağladıkları tespit edildi.

Paralarını çekmek isteyen yatırımcılar engellendi

Yatırımcıların kazançlarını veya yatırdıkları parayı çekmek istemeleri üzerine ise çeşitli gerekçeler öne sürülerek para çekme taleplerinin sistematik şekilde engellendiği ortaya çıktı.

Yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait şirket hesabına 5 bin 382 ayrı işlemle toplam 250 milyon 591 bin 918 lira para girişinin gerçekleştiği belirlendi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda;

32 cep telefonu,

32 SIM kart,

4 dizüstü bilgisayar,

9 SSD,

4 flaş bellek ele geçirildi.

5 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları ve mağdur sayısının tespitine yönelik çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.