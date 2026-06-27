Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Divan Kurulu Toplantısı, yoğun katılımla yapıldı. Programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, şube yönetimi, iş yeri temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

Birlik ve Dayanışma Mesajları Verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci yaptı.

Demirci, sendikanın bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri değerlendirerek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Güçlü bir teşkilat yapısının birlik, dayanışma ve ortak akılla mümkün olacağını belirten Demirci, toplantıya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Toplu Sözleşme Süreci Değerlendirildi

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu ise sendikal faaliyetler ve toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmek için mücadele ettiklerini belirten Barutçu, teşkilatların sahadaki özverili çalışmalarının sendikanın büyümesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Kahramanmaraş teşkilatının ortaya koyduğu çalışmaların örnek teşkil ettiğini söyleyen Barutçu, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiğini dile getirdi.

"Sağlık-Sen Her Geçen Gün Daha da Güçleniyor"

Programın son konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendikanın son yıllarda elde ettiği kazanımları anlattı.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmaya devam ettiklerini vurgulayan Doğan, üye sayısındaki artış, sendikal kazanımlar ve teşkilatların sahadaki etkin çalışmalarıyla Sağlık-Sen'in her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş teşkilatının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade eden Doğan, özellikle depremin ardından gösterilen dayanışma ve fedakârlığın tüm Türkiye tarafından takdir edildiğini belirtti.

Toplantının sonunda katılımcılar, merak ettikleri konuları Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyelerine yöneltti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.