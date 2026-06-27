Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı Esnafıyla Yeniden Canlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aslına uygun şekilde yenilenen çarşıda esnaf yeniden iş yerlerine kavuşurken, tarihi çarşı uzun bir aranın ardından yeniden ticaretin merkezi olmaya başladı.

Yaklaşık üç yıl boyunca konteyner çarşılarda faaliyetlerini sürdüren ayakkabıcı esnafı, restore edilen dükkânlarına taşınarak müşterilerini yeniden tarihi çarşıda ağırlamaya başladı.

Tarihi Doku Korundu, Modern Bir Görünüm Kazandırıldı

Depremin ardından başlatılan kapsamlı restorasyon sürecinde çarşının tarihi mimarisi korunurken, yapı güvenliği güçlendirildi ve modern kullanım ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapıldı. Böylece hem tarihi kimlik muhafaza edildi hem de daha güvenli ve konforlu bir ticaret ortamı oluşturuldu.

Resmi Açılış 3 Temmuz'da Yapılacak

Kahramanmaraş Hazır Ayakkabıcılar Odası Başkanı İsmet Köfte, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı'nın resmi açılışının 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

"Üç Yıl Sonra Kendi Dükkânımıza Döndük"

Yaklaşık 20 yıldır çarşıda esnaflık yapan Ökkeş Kılıççalan, deprem sonrası geçen sürecin kendileri açısından oldukça zorlu olduğunu belirterek, üç yıl boyunca konteyner çarşılarda hizmet verdiklerini söyledi. Yenilenen iş yerlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kılıççalan, tarihi çarşının yeniden eski hareketli günlerine döneceğine inandığını dile getirdi.

Vatandaşlara Açılış Daveti

Ayakkabı esnafı Fatih Tiyek ise restorasyonun ardından çarşının daha ferah, estetik ve modern bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Tiyek, tüm Kahramanmaraşlıları 3 Temmuz'daki açılış programına davet ederek tarihi çarşının yeniden şehrin önemli buluşma noktalarından biri olacağını söyledi.