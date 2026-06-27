Muharrem Ayında Aşure Bereketi Tezgâhlara Yansıdı

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte aşure geleneğini yaşatmak isteyen vatandaşlar alışverişe çıktı. Aşure hazırlıkları için gerekli malzemeleri temin etmek isteyenler, aktar ve baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

En Çok Fındık, Badem ve Kuru Kayısı Tercih Ediliyor

Esnafın verdiği bilgilere göre, aşure yapımında kullanılan fındık, badem ve kuru kayısı en fazla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra buğday, nohut, kuru fasulye, üzüm, ceviz, tarçın ve karanfil gibi geleneksel aşure malzemeleri de yoğun talep görüyor.

Fiyat Artışında İlk Sırada Fındık Var

Geçen yıla kıyasla bazı ürünlerde fiyat artışı yaşandığını belirten esnaf, en yüksek artışın fındık fiyatlarında görüldüğünü ifade etti. Diğer aşurelik ürünlerde ise maliyetlerin daha sınırlı seviyelerde yükseldiği belirtildi.

Aşure Geleneği Yaşatılmaya Devam Ediyor

Paylaşma ve bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure geleneği, bu yıl da vatandaşlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Muharrem ayı boyunca birçok evde kaynatılacak aşureler, komşulara ve ihtiyaç sahiplerine ikram edilerek dayanışma kültürüne katkı sağlayacak.