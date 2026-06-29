İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çandarlı Mahallesi yakınlarında ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Rüzgar Alevleri Ormana Taşıdı

İlk olarak tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılarak çevredeki ormanlık alana ulaştı. Yangının büyümesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Dev Ekip Seferber Edildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına;

7 yangın söndürme uçağı,

8 helikopter,

35 arazöz,

4 dozer

ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması ve yangının daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.