Gaziantep'te hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar sonucu ekipler, Şahinbey ilçesinde 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'hırsızlık' gibi 7 suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin adresini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.Y, cezaevine teslim edildi.