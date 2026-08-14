Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen tarihi ve kültürel yapılar, devletin titiz çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesinde bulunan ve zengin koleksiyonuyla dikkat çeken Gaziantep Arkeoloji Müzesi, gerçekleştirilen büyük çaplı onarım ve yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müzenin modern standartlara kavuşturulduğunu müjdeledi.

"Müzeyi Bütün Yönleriyle Yeniledik"

Depremin hemen ardından başlatılan sürecin detaylarını paylaşan Bakan Ersoy, müzede zemin etütlerinden taşıyıcı sistem ve çatı güçlendirmelerine kadar her alanın ele alındığını belirtti. Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vitrinleri, kaideleri ve sergileme alanlarını çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde düzenleyerek Gaziantep Arkeoloji Müzemizi yeniden ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli çalışmada emeği olan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm uzmanlarımıza, ekiplerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kapsamlı Güçlendirme ve Onarım Çalışmaları Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, 3 bloktan oluşan Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yapı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çok yönlü mühendislik çalışmaları yürütüldü:

Analiz ve Testler: Kolon ve kirişlerden karot numuneleri alınarak yapının sayısal modellemesi oluşturuldu ve detaylı performans analizi gerçekleştirildi.

Taşıyıcı Sistemler: B Blok'un 3'üncü katındaki rezerv sergi salonunda gerekli söküm işlemleri yapılarak çelik döşemeler ve kirişler güçlendirildi. Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle

Onarım ve Yenileme: Çatlak kirişlerde enjeksiyon uygulamaları yapıldı, sıva onarımları tamamlandı ve müzenin çatısı tamamen yenilendi.

Teşhir ve Tanzim: Yapının iç ve dış cephe yenilemelerinin yanı sıra sergileme alanları, vitrinler ve kaideler çağdaş müzecilik vizyonuna uygun olarak baştan sona tasarlandı.

Yepyeni yüzü ve güçlendirilmiş yapısıyla kapılarını açan müzenin, bölge turizmine ve kültürel hayata yeniden güçlü bir katkı sunması bekleniyor.