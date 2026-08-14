Yerel yönetimler arasında hayata geçirdiği yenilikçi ve çevre dostu projelerle adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini doğrudan etkileyen devasa bir yatırıma imza attı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, şehrin önümüzdeki 50 yıl boyunca içme suyu sorunu yaşamasının önüne geçildi.

"15 Günlük Su Kalmıştı" Noktasından 50 Yıllık Çözüme

Sosyal medya hesabından "Şimdi size bir hikaye anlatacağım" sözleriyle dikkat çeken bir paylaşım yapan Başkan Fatma Şahin, geçmişte yaşanan kuraklık tehlikesine ve kriz anlarına dikkat çekti. Şahin, bir dönem "yağmur yağmazsa 15 gün sonra su kesintileri başlayacak" denilen kritik eşikten, kentin 50 yıllık su sıkıntısını tamamen gündemden çıkaran bir vizyona ulaştıklarını vurguladı.

136 Kilometrelik Çelik Hat ile Memba Kalitesinde Su

Gaziantep'in gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak ana kaynağın kentten tam 136 kilometre uzakta bulunduğunu belirten Şahin, bu zorlu coğrafi mesafenin aşıldığını aktardı:

Zorlu Şartlar: Engebeli ve zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı projede, metrelerce çelik boru titizlikle döşendi.

Devasa Boyut: Türkiye'nin Menemen'den sonraki en büyük içme suyu isale hattı olma özelliğini taşıyan bu dev yapı, kaynaktan alınan suyu kesintisiz şekilde şehre ulaştırıyor.

Saf Su: Şehrin musluklarına ulaştırılan suyun memba kalitesinde ve tamamen güvenli içme suyu olduğu özellikle ifade edildi.

Yapay Zeka Destekli Anlatım Gündem Oldu

Projenin detaylarını ve kentin su hikayesini aktarırken yapay zeka teknolojisini ustaca kullanan Fatma Şahin'in hazırladığı video, kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim alarak gündem yarattı. Kullanıcılar projeye duydukları hayranlığı dile getirirken, Başkan Şahin'in yenilikçi teknolojileri projelerine ve iletişim süreçlerine entegre etme becerisi takdir topladı.