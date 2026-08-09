Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü netleşti.

İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Gaziantep Nurdağı depremine ilişkin merak edilen tüm teknik detaylar...

Gaziantep’te Deprem Kaç Büyüklüğünde Oldu?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan resmî verilere göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkez üssünde 4.5 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer sarsıntısının 7.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, Nurdağı ilçe merkezinin yanı sıra çevre mahallelerde ve komşu illerde de belirgin bir şekilde hissedildi.

Deprem Hangi İllerde Hissedildi?

Yerel saatle 17:42:16’da meydana gelen sarsıntı, sığ derinlikte (7.44 km) gerçekleşmesi nedeniyle çevre illerde de hissedildi. Başta Gaziantep il merkezi olmak üzere; Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay gibi komşu şehirlerde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

Depremin En Çok Hissedildiği Yerleşim Yerleri

AFAD’ın tespitlerine göre sarsıntının merkez üssüne en yakın 5 mahalle/köy şu şekilde sıralandı:

Ataköy (Nurdağı / Gaziantep) – 1.52 km

Tandırlı (Nurdağı / Gaziantep) – 2.54 km

Atmalı (Nurdağı / Gaziantep) – 2.89 km

Hamidiye (Nurdağı / Gaziantep) – 3.68 km

Tüllüce (Nurdağı / Gaziantep) – 4.34 km

AFAD Gaziantep Depremi Özet Tablosu

Parametre AFAD Verisi Büyüklük (Mw) 4.5 Lokasyon Nurdağı (Gaziantep) Tarih & Saat 08.08.2026 - 17:42:16 (TSI) Derinlik 7.44 km Koordinatlar 37.1318 N / 36.9042 E

Olumsuz Bir İhbar Var mı?

Depremin ardından bölgedeki güvenlik ve yerel idare birimleri ile saha tarama çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı bulunmuyor. Ekiplerin sahada incelemeleri devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Gaziantep depremi kaç saniye sürdü?

Sarsıntının büyüklüğü ve sığ derinliği nedeniyle yakın çevre illerde yaklaşık 5-10 saniye boyunca hissedildiği aktarıldı.

Gaziantep Nurdağı son dakika depremleri nereden takip edilir?

Anlık sarsıntılar ve detaylı deprem verileri AFAD Son Depremler ve Kandilli Rasathanesi resmî sistemleri üzerinden canlı olarak takip edilebilir.