Gaziantep'te vatandaşları hedef alan ve bankacılık sistemleri üzerinden haksız kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik güvenlik güçleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, siber dolandırıcılık faaliyetlerine karışan organize şüpheliler takibe alındı.

57 Milyon Liralık Devasa İşlem Hacmi Tespit Edildi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlattı.

Siber polislerin banka hareketleri ve dijital izler üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 57 milyon liralık şüpheli ve devasa bir işlem hacmi olduğu belirlendi. Parasal hareketliliğin boyutu, suç şebekesinin faaliyet alanının genişliğini gözler önüne serdi.

17 Şüpheli Gözaltına Alındı, İşlemleri Sürüyor

Elde edilen deliller ve yürütülen teknik takip sonrasında düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili sorgu ve tahkikat süreçlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.