Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. Kent genelinde zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

3 Araç ve 3 İkamet Titizlikle Arandı

Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen 3 araç ve 3 ikamette gerçekleştirilen aramalarda, zehir tacirlerinin kuryelik ve depolama yöntemleri de deşifre edildi. Yapılan detaylı aramalarda toplam 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.