Gaziantep'te halk sağlığını korumaya yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atacak gıda maddelerine geçit verilmedi.

Denetimlerde Uygunsuz Koşullar Tespit Edildi

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen kontrollerde saklama ve muhafaza şartlarına uygun olmayan ürünler tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde;

Toplam 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü ele geçirildi.

İnsan sağlığını tehdit eden bu ürünler zabıta ve ilgili müdürlük ekiplerince usulüne uygun olarak imha edildi.

Kurallara uymayan ve halk sağlığını riske atan ilgili işletme hakkında yasal ve cezai işlem uygulandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu: "Halkımızın Sağlığı Kırmızı Çizgimiz"

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: