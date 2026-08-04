Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yürek yakan bir iş kazası meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan 30 yaşındaki İnanç Armağan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yüksekten aşağı düştü.

Olayı fark eden mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak olay yerinden hastaneye kaldırılan İnanç Armağan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.