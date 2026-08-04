Gaziantep'in Nizip ilçesinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar sırasında hem trafik güvenliğini tehlikeye atan hem de çevreye zarar veren sürücülere güvenlik güçleri göz açtırmadı.

Plakasını Değiştiren Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

Yapılan denetimlerde, kullandığı aracın plakasını okunamayacak şekilde kasıtlı olarak değiştirdiği tespit edilen bir sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Kuralları hiçe sayan bu araç, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Otoyola Tehlikeli Madde Döken Sürücüye Adli İşlem

Denetimler sırasında bir başka skandal olay ise seyir halindeki bir çekicide yaşandı. Çekici sürücüsünün, suyla karışık fuel oil maddesini seyir halindeyken otoyola boşalttığı belirlendi.

Çekici sürücüsüne 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Böylece toplamda 2 sürücüye 160 bin lira ceza kesilmiş oldu. Yetkililer, otoyol güvenliğini ve çevreyi tehdit eden unsurlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.