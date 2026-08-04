Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde, M.G. ile F.M. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli F.M. yanındaki silahla M.G.'ye ateş açtı.

Durumu Ağır, Şüpheli Aranıyor

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan M.G., ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından hızla kaçarak izini kayettiren şüpheli F.M.'yi yakalamak için güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı operasyon ve soruşturma titizlikle devam ediyor.