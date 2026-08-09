Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları çevirmede kullanılan malzeme ve 17 tarihi eser ele geçirerek, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda tabanca, pompalı tüfek, tabanca parçası ve tarihi eser ele geçirilmesi yer alıyor.