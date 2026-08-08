Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalarını sürdürüyor. Alınan son istihbaratları değerlendiren ekipler, Nizip ilçe merkezinde ikamet eden M.K.'ye ait evde ve arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen güvenlik güçleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suçüstü Yakalandılar: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Düzenlenen baskında ev sahibi M.K. ile birlikte H.A., R.Y., M.Y. ve İ.M. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda şu suç aletleri ve ekipmanlar ele geçirildi:

Duvar kırma aparatı

8 adet çeşitli kazı malzemesi Gaziantep'te 57 Milyonluk Vurgun Operasyonu: 17 Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında! İçeriği Görüntüle

2 adet merdiven

2 adet seyyar kablo

Hilti

Projektör

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.