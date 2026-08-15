Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları aralıksız sürüyor. Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir sevkiyat engellendi.

Sanayi Tipi Mutfak Eşyalarına Zula

Yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde belirlenen bir depoya baskın düzenleyen ekipler, kargo yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen devasa bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği detaylı aramalarda;

400 bin adet sentetik uyuşturucu hap ,

Sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine ustalıkla gizlenmiş zulalar halinde ele geçirildi.

2 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.