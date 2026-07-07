Gaziantep'te Bahçeli Ev Dönemi Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut iş birliğinde hazırlanan "Bahçeli ve Müstakil Evler Projesi" düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen projede, bahçeli yaşam konsepti uygun ödeme seçenekleriyle buluşturuluyor.

İlk etapta inşa edilecek tek katlı bahçeli evler, modern yaşam ile doğayı bir araya getirecek.

590 Bin TL'den Başlayan Fiyatlar Dikkat Çekti

Projede yaklaşık 30 metrekare kullanım alanına sahip tek katlı evlerin yanında 70 metrekare özel bahçe bulunacak.

Fiyatlandırma ise şu şekilde açıklandı:

Emekliler, şehit yakınları ve gaziler için: 590 bin TL

590 bin TL Diğer vatandaşlar için: 690 bin TL

Emekli, şehit yakını ve gaziler yüzde 25 peşinat ödeyecek, kalan tutarı ise aylık 9 bin TL taksitlerle tamamlayabilecek.

Diğer vatandaşlar için ise yüzde 50 peşinat ve aylık yaklaşık 19 bin TL ödeme planı uygulanacak.

Konutlar 1 Yıl İçinde Teslim Edilecek

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz, ilk etapta hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini belirterek, konutların 12 ay içerisinde teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Haz ayrıca, gelecek yıldan itibaren kura sisteminin kaldırılarak talep eden herkese konut üretilebilecek bir altyapının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

İkinci Etapta Daha Büyük Müstakil Evler Yapılacak

Projenin ilerleyen etaplarında farklı büyüklüklerde müstakil konutlar da inşa edilecek.

Planlamaya göre;

50 metrekarelik iki katlı evler ve 50 metrekare bahçe

100 metrekarelik iki katlı evler ve 80 metrekare bahçe

vatandaşların tercihine sunulacak.

Fatma Şahin: "Beton Değil, İnsan Odaklı Şehirler Kuruyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin yalnızca konut üretmekten ibaret olmadığını belirterek, insanların doğayla iç içe yaşayabileceği yeni bir yaşam kültürü oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin, bahçeli evlerde vatandaşların kendi sebze ve meyvelerini yetiştirebileceğini, komşuluk ilişkilerinin yeniden güçleneceğini ifade etti.

Başvurular 8 Temmuz'da Başlıyor

Bahçeli ve Müstakil Evler Projesi için başvurular 8 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'a kadar devam edecek.

Başvurular, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin konut başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. İlk etap hak sahiplerinin kura çekiminin ise temmuz ayı içerisinde yapılması planlanıyor.